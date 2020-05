Morto l’attore di Scarface Geno Silva: lutto nel mondo del cinema

L’attore hollywoodiano Geno Silva è deceduto nelle scorse ore a 72 anni: da tempo combatteva contro una demenza frontotemporale.

Periodo nero per Hollywood: a pochi giorni dalla scomparsa di di Fred Willard, un altro grande protagonista del cinema americano degli anni ’70 è deceduto. Alla già lunga lista di attori deceduti in questo 2020, si è aggiunto Geno Silva. L’attore è divenuto iconico nel corso degli anni per un cameo all’interno della pellicola cult ‘Scarface‘. Nel film che ha consacrato la stella di Al Pacino, Geno si vede per pochi secondi nella scena finale. Sebbene la sua fosse una piccola parte, si trattava di un ruolo talmente cruciale da essere difficile da dimenticare.

Leggi anche ->Lutto nel mondo del cinema: morto Fred Willard, star di Modern Family

Il boss della malativa di Miami Tony Montana finisce per isolarsi e alla fine del film viene accerchiato da sicari pronti a ucciderlo. Una scena memorabile e quasi catartica, in cui il dramma ed il dolore provati da questo controverso protagonista raggiungono un apice inarrivabile. A porre fine alla scena è proprio il sicario interpretato da Silva che da dietro uccide il protagonista con un solo colpo. Protagonista di numerosi film e serie tv, l’attore ultimamente era uscito dal giro a causa di una demenza frontotemporale, una malattia neuro degenerativa. Proprio questa dovrebbe essere la causa della sua morte.

Leggi anche ->Morto l’attore di Rambo Brian Dennehy, lutto nel mondo del cinema

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi era Geno Silva

Nato ad Albuquerque, New Mexico, nel 1948, Geno ha cominciato a recitare sin da ragazzo ed ha fatto il suo debutto cinematrografico nel kolossal diretto da Spielberg, ‘Amistad‘. Tra i film più noti in cui ha recitato bisogna ricordare ‘Jurassic Park’, ‘A Man Apart’ e ‘Tequila Sunrise’. Nel corso della sua carriera ha avuto anche ruoli chiave in serie tv di successo come ‘Alias’ e ‘Star Trek’. L’ultima parte che è stato in grado di recitare è stata quella nel 2007 come guest star in ‘Cane’.