Lulù Santiago Giulia: chi è l’attrice intervistata da Emigratis

Curiosità e vita privata su Lulù Santiago, nota anche come Giulia: chi è la escort e attrice porno intervistata da Emigratis, cosa sapere su di lei.

Protagonista di una puntata di Emigratis, la terza della terza stagione, la escort di origini cubane Lulù Santiago, nota anche come Giulia, ha confessato al duo comico Pio e Amedeo particolari inediti su diversi calciatori famosi.

Ha infatti raccontato di aver lavorato in Italia e lo ha fatto senza peli sulla lingua: “Sono stata in Italia a fare l’attrice porno e la pu***na. Mi pagavano 25 milioni di lire per fare i film, ma a me piaceva più il giro dei calciatori”.

Cosa sapere su Lulù Santiago, la escort di Emigratis

Dunque oltre che pornostar, la giovane ha lavorato in Italia anche come escort, ma poco si sa di quanto accaduto e anche le sue parole nel corso della puntata di Emigratis non hanno trovato riscontro. Lulù Santiago ha fatto alcuni nomi e confessato: “Mi ha portato in un albergo a Rimini. Mi ha presentato tutti i famosi, mi ha portato in giri con la cocaina”.

I segreti di Lulù Santiago durante la trasmissione sono stati ripetutamente censurati dai bip, ma la escort ha svelato particolari piccanti e molto intimi, facendo anche alcuni nomi. I due comici hanno perfino esclamato: “Alla faccia del c***o, se dici questo nome in Italia succede il pandemonio”.