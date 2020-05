Giancarlo Magalli, che gaffe con Roberta Morise a “I Fatti Vostri”

Il conduttore de I Fatti Vostri Giancarlo Magalli si è reso protagonista di una gaffe clamorosa ad inizio puntata: ecco quello che è successo

Una nuova puntata de “I Fatti Vostri” oggi lunedì 18 maggio con la conduzione di Giancarlo Magalli, oltre alla presenza di Roberta Morise, Umberto Broccoli e il colonnello Morico. Lo stesso Magalli ha commesso subito una gaffe chiamando il colonnello Morico con il cognome della Morise. E subito il conduttore si è scusato: “Mi sono distratto”.

Giancarlo Magalli, il motivo della gaffe

Lo stesso conduttore ha spiegato di essere stato ingannato da un cartellone di un autore che gli informava che un signore di nome Gerardo oggi compiva 90 anni: “Facciamo gli auguri a Gerardo, non so chi sia, ma è come se fosse il mio migliore amico”. Durante la puntata di oggi lo stesso conduttore de I Fatti Vostri ha dato anche il suo giudizio sulla nuova fase che stiamo vivendo: “Siamo molto fase due tutti noi, ma comunque siamo sempre soli, non è cambiato niente”. Appuntamento a domani con un’altra puntata da non perdere con la celebre trasmissione di RaiDue.