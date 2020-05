Gene Gnocchi, gaffe in diretta a ‘Vieni da me’: imbarazzo in tv

Piccola gaffe in diretta a ‘Vieni da me’ per il noto comico televisivo Gene Gnocchi: imbarazzo in tv per una sua frase interpretata male.

Ospite della puntata di oggi della trasmissione ‘Vieni da me’, c’era il noto comico televisivo Gene Gnocchi. Pungente come sempre, si è presentato in televisione con una vistosa parrucca grigia, ma che ridava molto a un’acconciatura ‘rasta’.

In sottofondo si sentono degli uccellini cantare e quindi Gene Gnocchi ha spiegato: “Ho messo gli uccellini finti per te, per farti sentire a tuo agio”. Probabilmente si è reso conto di aver ‘osato’ un po’ troppo e ha raddrizzato la mira.

La frase ‘imbarazzante’ di Gene Gnocchi in diretta

Il riferimento di Gene Gnocchi era chiaramente al fatto che Caterina Balivo sia una grande amante della natura, ma quella frase in un contesto televisivo ha lasciato perplessi molti telespettatori. Qualcuno ha anche annotato via social la frase ‘incriminata’, ma in ogni caso sembra evidente che appunto sia stata solo mal interpretata.

L’intervista è proseguita e Gene Gnocchi ha poi scherzato sulla parrucca che portava in testa: “Ho avuto dei problemi con la ricrescita dei capelli. Però, ora che i parrucchieri riaprono, sono riuscito ad ottenere un appuntamento con Michele, il mio parrucchiere di fiducia, per fine settembre”.