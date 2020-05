Francesca Fialdini e l’anoressia: “Non è come dicono…” – VIDEO

La conduttrice Francesca Fialdini e la trasmissione che tratta un tema molto spesso sottovalutato ovvero l’anoressia: “Non è come dicono…”.

In queste settimane, la brava conduttrice Francesca Fialdini è impegnata su Raitre in un nuovo format, dal titolo Fame d’amore. Nella trasmissione, si raccontano storie di anoressia e bulimia. Su Instagram, la conduttrice prova a sfatare dei falsi miti su questi problemi di salute.

Scrive infatti la conduttrice: “E pensare che c’è chi dice che chi soffre di anoressia o bulimia vuole essere magro per assomigliare alle modelle”, scrive. Poi aggiunge: “Non è vero. Chi mangia male non vuole crescere. Forse perché non sa ancora che cosa lo rende felice”.

Anoressia: Francesca Fialdini ne parla in un nuovo format

Il tema dell’anoressia purtroppo viene spesso trattato in maniera errata o sottovalutato: capita ad esempio di assistere all’emarginazione da parte di chi soffre di queste problematiche. Chi ne soffre, infatti, spesso deve fare i conti non solo con la malattia in sé, ma anche con altri tipi di problematiche, come l’emarginazione sociale.

Qualche tempo fa, in piena emergenza Coronavirus, aveva lanciato un appello video attraverso la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ una ragazza anoressica di nome Alice Cuvato. Questa ha denunciato infatti che la sua situazione col lockdown si è aggravata: “La malattia mi sta distruggendo, sono peggiorata e ora non posso nemmeno andare in ospedale”.