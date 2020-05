Emigratis stasera in onda la puntata introvabile: scattano le denunce, ecco perché

Questa sera su Italia 1 andrà in onda la replica della terza puntata di Emigratis con Pio e Amedeo. Una puntata che ha fatto molto discutere…

Appuntamento questa sera alle 21.20 su Italia 1 con una nuova replica di Emigratis. Sarà una puntata speciale, “la migliore per noi e quella a cui siamo più legati, forse perché abbiamo conosciuto un amico che ci ha insegnato tante cose” si legge sul profilo Facebook di “Pio e Amedeo”. Vediamo più da vicino di cosa si tratta.

Il “caso” Emigratis sul piccolo schermo

L'”amico” in questione è Michele Dell’Oglio, il ragazzo autistico “che sa tutti i numeri a memoria, che indovina la data, indovina i fatti”, e che è diventato una star grazie alla sua simpatia e all’incontro a cavalcioni (“cavalluccio”) con la conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi. “Lui è un matematico, ripete tutto ciò che ha a che fare con i numeri” aveva spiegato il suo educatore e accompagnatore, Luca Iacobucci, ai due attori comici foggiani. E in effetti, quando il 4 aprile di due anni fa i due lo avevamo messo alla prova, lui non aveva deluso le aspettative.

Ma tornando all’appuntamento di stasera, ci aspetta una puntata speciale, “mai replicata e introvabile sul web” perché, come hanno scritto i due emigratis, durante le riprese “erano stati inquadrati tanti mariti che probabilmente avevano detto alle mogli di andare a Medjugorie e poi si sono visti a ballare la salsa con delle ventenni”. E la cosa ha avuto un seguito anche nelle sedi di giustizia. “Sono partite un po’ di denunce ma tutto ok, siamo ancora a piede libero” sdrammatizzano Amedeo Grieco e Pio D’Antini. Almeno fino a stasera.

