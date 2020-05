Domenica In, flop di ascolti nella puntata con Pamela Prati – VIDEO

Flop di ascolti per Domenica In nella puntata con Pamela Prati: il dato dello share sembra confermare che il caso suscita poco interesse.

L’ospitata di Pamela Prati a ‘Domenica In’ nella puntata del 17 maggio 2020. Una presenza contestatissima la sua a un anno di distanza dal putiferio legato al finto matrimonio della 61enne sarda con il personaggio di fantasia Mark Caltagirone. Proteste arrivate fino alla Commissione Vigilanza Rai.

Ma c’è di più: trita e ritrita in tutte le salse, la telenovela ribattezzata Prati-gate non ha più appeal. Tant’è che probabilmente molti ieri hanno cambiato canale. Lo sembrano confermare anche i dati Auditel.

Ieri pomeriggio, infatti, Domenica In si è portata a casa il 17,70% di share con 3.045.000 spettatori. Il contenitore della domenica pomeriggio della rete ammiraglia Rai, al contrario, la settimana precedente aveva fatto 3.502.000 spettatori, corrispondenti al 18,80% di share. In tanti sui social sottolineano la coincidenza dell’ospitate di Pamela Prati col flop degli ascolti. Insomma, se serviva una certezza adesso ce l’abbiamo: il caso della showgirl ‘truffata’ da un uomo che non esiste non attrae più nessuno.