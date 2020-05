Diletta Leotta, incidente durante la corsa: ecco come sta

Diletta Leotta, incidente durante la corsa in giro per il centro di Milano. Lei ha già raccontato tutto sui social, ecco come sta.

Durante questa quarantena Diletta Leotta non ha mai smesso di allenare il suo corpo. In questi mesi, trascorsi con il fidanzato Daniele Scardina, ha documentato su Instagram tutti i suoi workout ed esercizi di ginnastica sul balcone di casa. Oggi, appena iniziata la fase 2, la ragazza ha approfittato della libertà per fare una corsetta in centro a Milano. Proprio mentre correva, però, è stata vittima di un incidente che l’ha costretta a fermarsi. La Leotta ha raccontato tutto sul suo profilo Instagram, ecco cosa è successo.

Diletta Leotta, l’incidente e il ginocchio sbucciato

Diletta Leotta ha raccontato dell’incidente avvenuto stamattina sui social. La showgirl ha fatto una corsetta da City Life, il quartiere milanese dove abita, fino al Castello Sforzesco, in centro, indossando un completino sportivo. Improvvisamente però è caduta sull’asfalto, sbucciandosi un ginocchio. Subito dopo la caduta Diletta si è seduta sull’erba e si è scattata alcune foto, poi pubblicate su Instagram con la sigla “Pollon, Pollon combina guai” in sottofondo. “E ogni tanto ripenso a quando ero bambina. Quando il problema più grande era scegliere a che gioco giocare. Quando si era tutti amici, senza rancori. Quando per fare pace bastava un mignolino. Quando era tutto più semplice. E allora mi rendo conto che le ginocchia sbucciate, non facevano poi così male” scrive nella didascalia della foto. Nonostante l’accaduto Diletta si trova in ottima forma, non c’è niente di cui preoccuparsi!

