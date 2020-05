Coronavirus Italia: dati aggiornati live contagio Regioni 18 maggio

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 18 maggio, i numeri live e gli aggiornamenti.

Sembra reggere l’impatto della Fase 2 nell’emergenza Coronavirus: i contagi in queste ultime due settimane sono sostanzialmente calati nonostante le aperture disposte il 4 maggio scorso. Oggi peraltro sono scesi sotto a 200 il numero dei nuovi contagi in Lombardia e diverse Regioni risultano a zero.

Da oggi, 18 maggio, riprenderanno a funzionare gran parte delle attività commerciali, ma con qualche centinaio di nuovi contagi giornalieri, per cui gli esperti consigliano ancora massima cautela e l’uso di DPI oltre al distanziamento sociale.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 18 maggio

Per quanto concerne i dati che giungono dalle singole Regioni, partiamo dal Nord Est: in Friuli Venezia Giulia, sette i nuovi contagi e nessun decesso, ancora 11 invece i morti in Veneto, dove però il contagio si abbassa ancora e sono solo 11 i nuovi positivi delle ultime ore. Nessun nuovo positivo in Valle d’Aosta, dove però c’è una nuova vittima. 12 le nuove vittime e 31 nuovi contagi invece in Liguria. 35 nuovi casi in Emilia-Romagna, con Piemonte e Lombardia una delle tre regioni più colpite ma che negli ultimi giorni sembra mostrare un calo netto dei nuovi contagi. 64 nuovi casi e 20 decessi risultano oggi in Piemonte, 175 con 24 decessi in Lombardia. 13 nuovi casi e 5 decessi in Toscana.

Spostandoci al Centro, 39 i contagi nel Lazio, 19 di questi a Roma, che arrivano a 35 se si conteggia anche la provincia. Undici i casi nelle Marche, che registrano ben 261 guariti e un calo a sole 17 terapie intensive. Sette i nuovi casi su 1260 tamponi in Abruzzo. Al Sud, si registrano otto casi in Puglia e undici in Campania, dove ci sono anche 3 vittime. In Basilicata e Calabria, zero contagi. In Sicilia, sette nuovi contagi e nessun decesso, il che conferma il buon trend di tutto il Sud, Isole comprese.