La città di Roma si prepara a riaprire le porte, ma quando si potrà visitare di nuovo il Colosseo? La data di apertura.

Quando riaprirà il Colosseo? Siamo nel pieno della Fase 2. L’Italia si sta lentamente rialzando e da oggi, 18 maggio, moltissime attività, bar e ristoranti in tutta Italia possono ricominciare ad aprire le porte dopo il lungo e doloroso lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19. Gli italiani, per altro, stanno cercando di recuperare una loro normalità. Anche con i viaggi. Per questo sono in molti che, galvanizzati anche dal cosiddetto Bonus Vacanze, si preparano per una vacanza a Roma, la Capitale, e vogliono magari visitare il Colosseo. Spuntando così dalla loro lista di cose da fare stilata durante la quarantena.

Roma si prepara al turismo post Coronavirus

Il mondo degli italiani, per quanto riguarda i viaggi, sembra essere spaccato in due. C’è chi non si professa preoccupato per il Coronavirus e vuole ricominciare a vivere il più normalmente possibile. Vacanza comprese. Chi invece per le ferie estive preferisce un turismo più rurale, incentrato magari sulle vacanza in campagna o in montagna, preferibilmente a pochi passi da casa. Chi vuole ricominciare a vivere normalmente è anche tra coloro che per una vacanza sceglierà una meta popolare e magari più affollata di altre, come Roma e il suo Colosseo.

La data di riapertura del Colosseo

Quando riapre il Colosseo però è la domanda che si stanno ponendo tutti. Infatti nella città eterna i musei hanno riaperto le porte e con essi anche molte bellezze storiche sparse per la città. Ma non ancora per il Colosseo. Per visitare questa straordinaria bellezza storica ci vuole ancora un po’ di pazienza. Precisamente si parla di fine maggio.

Quando riaprono musei e aree storiche a Roma? Le date

Per quanto riguarda le altre aperture, Roma cominica con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, mentre il 19 maggio si apriranno le porte degli straordinari Musei Capitolini, Palazzo Braschi e Palazzo delle Esposizioni. Lunga attesa ancora l’Ara Pacis, Mercati di Traiano e Fori Imperiali la cui apertura è prevista per il 2 giugno.

Come si entrerà ai musei?

Chiaramente però arrivano anche delle precisazioni sulle misure di sicurezza che saranno necessarie per accedere a questi siti. Ognuno di essi sarà infatti dotato di termoscanner e l’uso della mascherina come dispositivo di protezione personale sarà obbligatorio. Inoltre resta importante anche il distanziamento sociale, quindi anche gli ingressi saranno contingentati.