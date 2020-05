Caterina Balivo, il messaggio d’amore: “In questi mesi ti pensavo”

L’amata conduttrice Rai, Caterina Balivo, nelle scorse ore si è lasciata andare ad una dedica romantica sul proprio profilo social.

Le fan di Caterina Balivo hanno imparato a conoscere in questi anni la sua grande sensibilità. L’ex miss è una donna molto romantica, non a caso nel suo programma precedente – Detto Fatto – lasciava un grande spazio agli sposalizi e alle spose. La conduttrice riusciva a sviluppare empatia per le storie di vita ed era felice di raccontarne il lieto fine. Il romanticismo, però, non si conclude al semplice rapporto di coppia o alle storie d’amore, è qualcosa che connota tutta la percezione della vita della persona.

Si può provare nostalgia e amore anche per qualcosa che ci appassiona o per un luogo in cui riusciamo a riconciliarci con noi stessi. La conduttrice è molto legata alla sua terra d’origine ed in questi mesi di blocco non è mai potuta tornare. Così, oggi, prima della puntata odierna di ‘Vieni da me‘, Caterina ha voluto condividere con tutti il proprio desiderio di tornare nel luogo in cui si sente rigenerata, Capri: “Sarà emozionante come quella prima volta nel 1995. A casa tutti dormono e io penso a te”. Un commento associato ad una bella foto della località turistica campana.

Caterina Balivo e la dichiarazione d’amore a Capri

Il prosieguo del commento di Caterina è definibile come una vera e propria dichiarazione d’amore per la bella isola campana: “In questi mesi ogni volta che ero giù ti pensavo. Ripensavo ai momenti meravigliosi che mi hai sempre regalato, pensavo alla magia che mi lasci sempre nel cuore e pensavo a quando si potrà stare di nuovo con te e da te”. Il post è stato riempito di like e commenti, tra i quali spicca quello di Filippa Lagerback.