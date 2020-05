Un filmato che ritrae un aereo caduto mostra i concitati secondi in cui avviene l’inaspettato incidente. È avvenuto durante una parata militare.

Un filmato amatoriali mostra il momento in cui viene inquadrato un aereo caduto nel corso di una esibizione dell’aviazione militare. Il fatto ha avuto luogo in Canada e la clip in questione è stata realizzata da un civile che stava assistendo, assieme a diverse altre persone, all’avvenimento.

L’iniziativa era sorta come omaggio per il personale medico ed infermieristico dello sconfinato Paese che occupa una vasta porzione dell’America del Nord. L’aereo caduto era decollato assieme ad un altro velivolo militare dello stesso modello, di quelli in dotazione alle forze armate aeree del Canada.

Aereo caduto, due piloti riescono a mettersi in salvo

I due mezzi erano decollati dalla base militare di Kamloops, nella stessa regione dove sorge anche Vancouver. L’apparecchio più distante da chi sta inquadrando non riesce a prendere velocità a sufficienza ed il pilota alza la sua traiettoria per guadagnare tempo ed individuare un luogo sicuro dove far cadere l’aereo. Alla fine le immagini si chiudono con i due occupanti dell’aereo in questione che devono azionare il dispositivo di eiezione di emergenza. I due soldati vengono ‘sparati’ fuori mentre il loro caccia precipita. Successivamente i due hanno ricevuto un pronto soccorso, stanno bene. Eloquenti le espressioni di sorpresa del pubblico.

