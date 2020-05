Vicenza, neonata morta nella culla, il dolore dei genitori. La bambina ha perso la vita dopo appena 6 giorni dalla sua nascita. Il dramma ha sconvolto tutta la sua famiglia.





A trovarla sono stati i suoi genitori. La piccola Allegra si trovava nella sua culla e il suo corpicino era senza più vita. La disperazione ha pervaso tutta la famiglia per la morte della bambina che aveva solo 6 giorni di vita.

Vicenza, neonata morta nella sua culla: la bimba aveva solo 6 giorni

Allegra aveva appena 6 giorni, eppure la piccola si è spenta nella notte tra venerdì e sabato scorso. La bambina si trovava nella sua culla e sono stati i suoi genitori ad accorgersi di quanto accaduto.

La drammatica vicenda è avvenuta in Veneto, precisamente a Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza. Ancora non è stata chiarita quella che potrebbe essere stata la causa della morte della piccola. Probabile che la bimba abbia avuto un malore. Nel più profondo cordoglio versa in queste ore la famiglia della bambina, in particolar modo i genitori di Allegra, Matteo Petrachin, 38 anni, di professione idraulico e Mery Rampazzo, 33 anni, impiegata in un’agenzia di assicurazione. Proprio loro si sono accorti che la piccola era immobile nella sua culla e hanno a quel punto avvertito subito il Suem.

La bambina è stata prontamente trasportata dai soccorsi in ospedale. Purtroppo però, come divulgato per primo dal Giornale di Vicenza, per la bimba non c’è stato più nulla da fare e la sua giovanissima vita si è spenta dopo appena 6 giorni dalla sua nascita.