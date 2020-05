Stasera in tv serie Rai – L’Allieva 2: cast e trama episodi in onda oggi

Questa sera in tv torna la serie Rai L’Allieva stagione 2 con due episodi: tutti i dettagli sulla fiction in onda oggi, 17 maggio

Un vecchio amore torna a sconvolgere la vita di Alice e a destabilizzare il già fragile equilibrio nel rapporto fra l’allieva e Claudio Forti. La serie in onda su Rai 1 inizierà alle ore 21.25, con due episodi. Scopriamo insieme cosa le anticipazioni sulla stagione 2 e la trama dei due episodi di questa sera in tv.

L’Allieva 2

Il quinto appuntamento di Rai 1 con la serie tv L’Allieva 2 riporta sul piccolo schermo gli episodi 9 e 10. Un vecchio/nuovo amore torna a bussare alle porte del cuore di Alice e…

Episodio 9, L’apostolo americano

Alice e Claudio sembrano aver trovato un punto d’incontro, tanto che il Pm Einardi si è fatto ormai da parte.

Un nuovo caso riporta i due medici legali a indagare sulla morte di uno studente americano dedito al volontariato. Approfittando delle indagini, Sergio cerca di riavvicinarsi ad Alice , ma non sarà il solo… Arthur infatti è tornato!

Episodio 10, Talento mortale

Una giovane musicista muore all’improvviso, apparentemente a causa di un malore. Sul caso, Alice e Claudio si rendono conto che la morte della ragazza, invece, si deve all’intervento di qualcuno. Indagando sull’omicidio l’allieva finirà per immedesimarsi nei sentimenti della vittima e questo incredibilmente contribuirà a darle la giusta lucidità per fare una scelta importante, in amore come sul lavoro.

L’Allieva, cast:

Alessandra Mastronardi (Alice Allevi)

Lino Guanciale (dottor Claudio Conforti)

Dario Aita (Arthur Malcomess)

Michele Di Mauro (Roberto Calligaris)

Francesca Agostini (Lara Proietti)

Pierpaolo Spollon (Marco Allevi)

Jun Ichikawa (Yukino Nakahama)

Chiara Mastalli (Silvia Barni)

Martina Stella (Ambra Negri Della Valle)

Ray Lovelock (professor Paul Malcomess)

Tullio Solenghi (professor Paul Malcomess)

Emmanuele Aita (Paolo Macrì)

Francesco Procopio (Giorgio Anceschi)

Fabrizio Coniglio (Fabrizio Visone)

Anna Dalton (Cordelia Malcomess)

Giuseppe Antignati (Guido Allevi)

Laura Mazzi (Susanna Allevi)

Giorgio Marchesi (Sergio Einardi)

Giselda Volodi (professoressa Valeria Boschi)

Chiara Ricci (dottoressa Beatrice Alimondi)

Claudia Gusmano (Erika Lastella)

