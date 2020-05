Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 17...

Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 17 maggio. Andrà in onda su La7 un nuovo appuntamento con il programma sull’attualità e la politica condotto da Massimo Giletti.





Ancora poche ore e gli spettatori di La7 potranno assistere in prima serata ad una nuova puntata del programma di inchiesta e dibattito condotto da Massimo Giletti. Protagonisti, come di consueto, saranno i temi che sono al centro dell’attualità e della politica nel nostro Paese.

Stasera in tv, Non è l’Arena: gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 17 maggio

Anche questa sera, come ogni domenica, lo studio di Massimo Giletti su La7 è pronto ad accogliere moltissimi ospiti. Con loro si discuterà sui fatti protagonisti dell’attualità e della politica nel nostro Paese. Tra i principali argomenti che si approfondiranno nel corso della serata ci sarà la gestione della così denominata Fase 2 nella recente emergenza sanitaria e il caso di Silvia Romano.

Si tratterà nel corso della serata del tema delle riaperture su tutto il territorio nazionale e di cosa quindi si potrà o non si potrà fare a partire dalla giornata di domani, 18 maggio, in particolar modo per quanto riguarda il settore alberghiero e quello della ristorazione. Giletti intervisterà, nel suo consueto faccia a faccia con gli esponenti della politica italiana, la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

Si tornerà inoltre a parlare del tema delle recedenti scarcerazioni di alcuni boss mafiosi per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Tra le interviste della serata vi sarà anche quella a Alessandra Clemente, figlia della vittima innocente della Camorra Silvia Ruotolo.

Si tratterà inoltre della liberazione della cooperante Silvia Romano, a seguito del suo rapimento in Kenya dal novembre del 2018, e delle tante polemiche susseguitesi in questi giorni. Interverranno Alessandro Sallusti, David Parenzo, Vauro, Annalisa Chirico e Stefania Andreoli. Verrà trasmessa inoltre la testimonianza di Mariasandra Mariani, ostaggio di Al Qaida per 14 mesi.

Sugli argomenti di cui si discuterà questa sera, interverranno anche Nunzia De Girolamo, Alessandro Cecchi Paone e Pierpaolo Sileri, Gianfranco Vissani, Fabrizio Pregliasco, Cirino Pomicino, Matteo Bassetti, Francesco Borrelli, Luca Telese e Catello Maresca. Oltre a Alessandra Spisni, Paolo Agnelli, Guido Crosetto, Giorgio Locatelli, Manlio Di Stefano, Riccardo Maniscalco, Giuseppe Ghisolfi e Daniela Capodicasa.