Stasera in tv | Live Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti, oggi 17 Maggio

Stasera in tv | Live Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti,...

Live – Non è la D’Urso: dall’emergenza Coronavirus all’intrattenimento con tanti ospiti tutte le anticipazioni su cosa accadrà stasera in televisione

L’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus continua a incidere sulla nostra quotidianità e, ovviamente, anche sui palinsesti televisivi. Tuttavia Live – Non è la D’Urso e la sua conduttrice si mantengono stabili nella fascia serale della domenica sera. Rispettando le distanze, anche grazie ai collegamenti, Barbara D’Urso porterà nel suo programma il parere di esperti che ci terranno aggiornati sull’emergenza sanitaria e sulle norme da seguire per evitare il contagio, soprattutto per ciò che riguarda la cosiddetta Fase 2, e tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo.

La trasmissione di Canale 5, inizierà alle ore 21.20.

Scopriamo insieme le anticipazioni sul programma.

Live – Non è la D’Urso stasera su Canale 5

Nonostante Barbara D’Urso e la redazione di Live siano molto bravi a mantenere il segreto sui nomi di coloro che partecipano alla trasmissione, qualche indiscrezione su cosa accadrà questa sera è trapelata… Innanzitutto il format continuerà a prestare grande attenzione all’emergenza sanitaria nella prima parte, avvalendosi di reportage e opinioni di esperti accreditati. Si parlerà della cosiddetta Fase 2:

Cosa cambierà finita la quarantena? Quali saranno le attività che riapriranno al pubblico? In che modo dovremo proteggerci (e proteggere il nostro prossimo) dall’epidemia dovuta al Coronavirus?

Potremo andare in vacanza questa estate e in che modo?

A queste e ad altre domande, con un occhio di riguardo alle limitazioni e alla libertà nuovamente acquisita, si occuperà di rispondere Live – Non è la D’Urso.

La seconda parte della trasmissione sarà dedicata invece all’intrattenimento. La conduttrice ha postato un video in cui scherza con Fiorello e questa sera è probabile che i due avranno modo di ridere e farci ridere ancora in occasione del 60esimo compleanno dello show man. Seguirà poi la replica di Luigi Mario Favoloso che, assieme a Elena Morali, risponderà alle nuove accuse fattegli dall’ex compagna Nina Moric.

