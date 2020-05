Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, riferisce che per le previste riaperture del 18 maggio andranno indossate le mascherine anche all’aperto.

Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha rilasciato un lungo messaggio sul suo profilo ufficiale Instagram. Lo stesso poi fa sapere che nella regione, su tutto il territorio, vige l’obbligo di indossare la mascherina sul viso. E di farlo correttamente.

Le riaperture del 18 maggio riguarderanno numerose attività e l’impiego di protezioni per coprire bocca e viso risulteranno molto importanti non solo nei luoghi chiusi dove non potrà essere garantita la distanza fisica. Anche all’aperto andranno utilizzate le mascherine. Poi Fontana scrive anche quanto segue, in un messaggio comparso su Instagram nella serata di domenica 17 maggio 2020.

Riaperture 18 maggio, il comunicato di Fontana