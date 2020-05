Paolo Maldini, chi è: età, carriera, vita privata del manager ex calciatore

Dopo una brillante carriera da calciatore, Paolo Maldini è oggi un affermato dirigente sportivo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Paolo Maldini è una vera e propria icona del calcio. Ex giocatore annoverato tra i migliori di tutti i tempi, è oggi un apprezzatissimo dirigente sportivo. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Paolo Maldini

Paolo Cesare Maldini è nato a Milano il 26 giugno 1968, quarto dei sei figli di Cesare Maldini (1932-2016) e Marialuisa Mazzucchelli. Si è sposato il 14 dicembre 1994 con l’ex modella venezuelana Adriana Fossa a Villa Borromeo (Cassano d’Adda). La coppia ha due figli, Christian (nato il 14 giugno 1996) e Daniel (nato l’11 ottobre 2001), entrambi calciatori e cresciuti nelle giovanili del Milan; il secondogenito ha esordito in Serie A con la maglia rossonera il 2 febbraio 2020, ripercorrendo in tal senso le orme del padre.

Nel corso della sua carriera, durata un quarto di secolo, Paolo Maldini ha infatti ha vestito solo la maglia del Milan, con cui ha vinto ben 26 trofei nel ruolo di difensore (principalmente terzino sinistro): 7 scudetti, 1 Coppa Italia, 5 Supercoppe italiane, 5 Champions League (con il record di 8 finali giocate, condiviso con Francisco Gento), 5 Supercoppe europee, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa del mondo per club FIFA. Insieme ai compagni di reparto Mauro Tassotti, Franco Baresi e Alessandro Costacurta, ha composto una delle migliori linee difensive della storia del calcio.

Dal 1988 al 2002 Paolo Maldini ha militato nella Nazionale italiana, della quale è stato capitano per otto anni, prendendo parte a quattro Mondiali (Italia 1990, Stati Uniti 1994, Francia 1998, Corea del Sud-Giappone 2002) e tre Europei (Germania Ovest 1988, Inghilterra 1996, Belgio-Paesi Bassi 2000). Con la maglia azzurra ha stabilito i record di presenze totali (126)e da capitano (74), poi battuti da Fabio Cannavaro rispettivamente nel 2009 e nel 2010.

Vicecampione del mondo nel 1994 e vicecampione d’Europa nel 2000 con la nazionale italiana, Paolo Maldini detiene, a pari merito con Gianluigi Buffon, il record di presenze in Serie A (647), è terzo nelle competizioni UEFA per club (174, dietro a Iker Casillas e Cristiano Ronaldo) ed è il giocatore con più presenze con la maglia del Milan (902). Nel 2002 è stato inserito nel FIFA World Cup Dream Team, selezione formata dai migliori 11 giocatori della storia dei Mondiali, e nel 2004 nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori calciatori redatta in occasione del centenario della FIFA; è stato inoltre inserito nella formazione ideale di ognuno dei tre Europei disputati. Dal 13 dicembre 2012, fa parte della Hall of Fame del calcio italiano.

Negli anni 2000 Paolo Maldini è stato anche fondatore e comproprietario, insieme a Christian Vieri, della marca di abbigliamento Sweet Years. Nel giugno 2009 è stato contattato dal Chelsea per entrare a far parte dello staff tecnico della squadra londinese ricoprendo il ruolo di team manager o di vice del nuovo allenatore Carlo Ancelotti, ma ha rifiutato l’offerta. Il 20 maggio 2015, in collaborazione con Riccardo Silva, ha fondato la società calcistica del Miami FC, unico club calcistico professionista della città della Florida che ha debuttato, nel 2016, nella NASL. Il 5 agosto 2018 è stato annunciato il suo ingresso nell’organigramma societario del Milan come direttore dello sviluppo strategico dell’area sport. Il 14 giugno 2019 è stato nominato direttore tecnico in sostituzione del dimissionario Leonardo.

