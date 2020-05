Caso Nina Moric-Luigi Favoloso: ecco la verità sulle accuse di stalking

Nello studio di Live Non è la D’Urso Luigi Favoloso e Elena Morali rispondono colpo su colpo alle dichiarazioni di Nina Moric, con alcune rivelazioni inedite.

Da non perdere, per gli appassionati del caso Nina Moric-Luigi Favoloso, la puntata di stasera di Live Non è la D’Urso. Ospiti di Barbarella sono infatti lo stesso Luigi Favoloso ed Elena Morali. E il menù si annuncia ghiottissimo.

L’imprenditore ha fatto sapere di aver consegnato il suo telefono ai Carabinieri per mostrare tutte le chiamate ricevute da Nina Moric, che ha già provveduto a denunciare per diffamazione. La sua ex lo ha infatti accusato di stalking, salvo poi ammettere che la macchina sotto casa sua non era la sua, ritrattando una precedente dichiarazione. E, come se non bastasse, Elena Morali, attuale compagna di Favoloso, replicherà alle accuse di un presunto ricatto.

Leggi anche –> Nina Moric accusa Luigi Favoloso: “Ricatta Elena Morali, ha un video porno”

Leggi anche –> Luigi Favoloso: “Ho denunciato Nina Moric per diffamazione” – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Gli ultimi sviluppi della telenovela Moric-Favoloso

Quella di Nina Moric sono accuse molto pesanti. La modella croata ed ex moglie di Fabrizio Corona ha tra l’altro sostenuto che Luigi Favoloso abbia messo in atto un ricatto nei confronti di Elena Morali, e l’oggetto della minaccia sarebbe un video “intimo” in suo possesso. Accuse che sia Favoloso sia Morali hanno smentito categoricamente. Tant’è.

La vicenda è a dir poco intricata, tra insinuazioni tutte da dimostrare, versioni rivedute e corrette, equivoci e ripicche. Un copione da far invidia a Beautiful, se vogliamo. “Io non ho mai chiamato Elena, è stata lei a chiamarmi e tenermi tutto quel tempo”, ha tra l’altro affermato Nina sempre a Live Non è la D’Urso, indicando la stessa come sua “fonte”. Stavolta i diretti interessati andranno fino in fondo…

Leggi anche –> Nina Moric dopo la macchina della verità: “Ecco perché ho chiuso gli occhi”

Leggi anche –> Live Non è la D’Urso: preoccupazione per le condizioni di Nina Moric

EDS