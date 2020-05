Lynn Shelton morta, la regista e attrice di Glow muore a 54 anni

La regista e attrice della serie televisiva di Netflix GLOW, Lynn Shelton, è morta a 54 anni dopo aver scoperto di avere una malattia del sangue.

Il comico Maron, di 56 anni, ha detto che la produttrice di serie televisive e film è collassata improvvisamente ma la sua morte non si ritiene che sia collegata al Covid-19. Condividendo la notizia sui suoi profili social, Marc ha scritto: “Ho delle notizie tremende. Lynn è scomparsa ieri notte. E’ collassata ieri mattina, dopo essere stata malata per una settimana. C’era una condizione precedente, sconosciuta. Non si tratta di Covid-19. I dottori non hanno potuto salvarla ma ci hanno provato. Tanto“. Il comico ha continuato dicendo che: “L’amavo molto e so che anche molti di voi l’amavano. E’ devastante. Ho il cuore a pezzi e sono in completo choc e non so davvero come andare avanti in questo momento“.

I cordogli del mondo dello spettacolo per la morte di Lynn Shelton

“Stavamo iniziando una nuova vita insieme. Non riesco a credere che sia successo. Questa è una tremenda, orribile morte“, così ha concluso Marc Maron. La coppia insieme aveva un figlio, di nome Milo. Sono arrivati cordogli da moltissime persone del mondo dello spettacolo, sia dalle sue co-star e dal cast di GLOW, che da attori e attrici che avevano lavorato in precedenza con lei. Reese Witherspoon ha scritto il suo tributo per l’amica scomparsa su Twitter: “Sono così devastata dal sapere della scomparsa di Lynn Shelton. Sono in completo choc che questa vibrante, talentuosa e vivace regista non sia più con noi. Lei era così appassionata al nostro show, Little Fires Everywhere“.

