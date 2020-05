Bufera sui social per Loredana Lecciso, che viene insultata dai fan di Romina Power. La rabbia dei fan si estende anche alla figlia avuta con Al Bano, Jasmine Carrisi.

Ormai Loredana Lecciso, tra alti e bassi, sta con il compagno Al Bano Carrisi da tanti anni e i due proprio in questo periodo di lockdown forzata, trascorsa a Cellino San Marco, sembrano aver ritrovato l’armonia che da tempo mancava. Per i fan di Romina Power, però, questo è un colpo duro che non vogliono accettare: non vogliono arrendersi all’idea che il cantante non tornerà con la sua ex moglie.

I fan della coppia Romina e Al Bano si scagliano nuovamente contro Loredana Lecciso, ma sembra che la frustrazione degli haters si stia estendendo anche alla figlia che la showgirl ha avuto con il cantante: Jasmine Carrisi. Sono proprio tantissimi coloro i quali non accettano che Al Bano abbia scelto di vivere la sua vita con la Lecciso e spesso nel corso degli anni le hanno dedicato appellativi poco carini. Ciò nonostante, la showgirl leccese non ha mai ostacolato la relazione tra il cantante e la sua ex moglie. Qualche anno fa, Al Bano e Loredana avevano annunciato la fine della loro storia, che solo da poco sembra essersi riaccesa; a confermare la notizia è stato proprio il cantante, stanco dei tanti chiacchiericci sulla sua vita privata.

L’attacco degli haters a Jasmine Carrisi

E’ già da un po’ che la figlia di Al Bano e Loredana sembra essere vittima degli haters. Sotto l’ultima foto di Jasmine Carrisi arriva un commento poco carino: “Bella vita, certo che tua madre aveva tutto calcolato, una come lei stare con un uomo di 30 anni più vecchio di lei, la stessa età di suo padre, quello che avete non è grazie a voi, avete tolto quello che apparteneva ai figli di Albano e Romina, ma un giorno ci sarà la resa dei conti”.

