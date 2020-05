Lady Diana, la rivelazione: Carlo lo faceva con Camilla mentre lei dormiva

Scandalo per il Principe Carlo, un ex dipendente del Palazzo racconta di quando è stato beccato a tradire la moglie Diana con l’amante Camilla.

In questi giorni si è parlato degli scatti d’ira che erano soliti prendere al Principe Carlo, come la volta in cui aveva distrutto un lavandino per la rabbia. Ora, si parla del tradimento che probabilmente la moglie Diana non ha mai scoperto, di quando lui e Camilla sono stati beccati a farlo in un posto particolare. Le dichiarazioni vengono fatte dal signor Stronach, l’ex responsabile del guardaroba e delle disposizioni di viaggio del Principe.

Stronach aveva venduto l’intervista rivelatrice già nel 1995 al News of the World, ma quando il Principe Carlo lo era venuto a sapere aveva condannato l’uomo, chiedendo un’ingiunzione alla High Court. Questo ha impedito all’ex cameriere di parlare dei suoi 15 anni di servizio nella Royal Household, temendo per l’ira del Principe Carlo. Gli attacchi d’ora del Principe sono conosciuti da molti ex dipendenti che sono entrati a contatto con lui. Grazie alla dichiarazione di Stronach, viene anche fuori il lato più disinibito del Principe: quando era ancora sposato con Lady Diana, infatti, si sarebbe divertito con Camilla Parker Bowles. Stronach avrebbe dovuto rimuovere le macchie d’erba dal pigiama di Carlo, dopo che questo aveva ‘fatto l’amore‘ con Camilla tra i cespugli fuori Highgrove, mentre Diana dormiva.

I tradimenti del Principe Carlo

“E’ stato un grosso rischio e una cosa stupida da fare, ma è cieco nei confronti di tutto ciò che riguarda la signora Camilla“, così ha dichiarato Stronach. Diana aveva capito sin dai primi anni di fidanzamento che tra loro c’era qualcosa, ma si era illusa che il sentimento non fosse duraturo. Come la realtà dimostra, però, il Principe Carlo e Camilla due sono ancora fortemente legati oggi. Diana avrebbe sicuramente meritato molto di più da suo marito.

