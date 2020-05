Giulio Scarpati chi è: età, carriera e vita privata dell’attore

Conosciamo meglio la storia di Giulio Scarpati: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’attore conosciuto al grande pubblico come “Lele”

Giulio Scarpati nasce a Roma il 20 febbraio 1956. Attore italiano, è conosciuto al grande pubblico come “Lele Martini“, uno dei protagonisti della serie di RaiUno “Un medico in famiglia”. Poi è diventato presidente del sindacato attori italiano. Nel 2014 è uscito il suo primo libro Ti ricordi la casa rossa? – Lettera a mia madre, dedicato alla madre, affetta dalla malattia di Alzheimer. Inizia a lavorare in teatro dal 1977 al 1983 con la Cooperativa Teatro G. interpretando opere di Carlo Goldoni, Johann Wolfgang von Goethe e Denis Diderot. Il suo successo arriva con Un medico in famiglia come lui stesso ha confessato in un’intervista ai microfoni de “Il Corriere della Sera”: “Il successo di Un medico in famiglia è stato così travolgente che ho dovuto spesso staccare, altrimenti la mia carriera di attore finiva per essere solo identificata con quel ruolo”.

Giulio Scarpati chi è: vita privata

Giulio è sposato con la regista di teatro Nora Venturini: dall loro unione sono nati due figli, Edoardo, nato il 27 maggio 1988, e Lucia, nata il 27 novembre 1994.