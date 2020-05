Eleonora Daniele e la commozione per una lettera: “C’è sentimento puro”

Eleonora Daniele e la commozione per una lettera: “C’è sentimento puro”. La conduttrice ha pubblicato su Instagram una fotografia di un pensiero scritto da una bambina.





E’ stato attraverso i social che la conduttrice televisiva ha espresso tutta la propria commozione nei confronti della lettera di una bambina. La sua storia era stata recentemente affrontata durante il programma Storie Italiane.

Eleonora Daniele commossa per una lettera di una bimba: “C’è sentimento puro”

Si è dimostrata molto commossa la conduttrice televisiva a tutti i propri followers. E’ stato infatti su Instagram che la Daniele ha pubblicato un lungo post nel quale si rivela profondamente toccata dalla lettera di una bambina. La piccola è la nipote di un uomo la cui storia era stata raccontata nel corso di una puntata del programma televisivo Storie Italiane. L’uomo aveva subito alcuni soprusi da parte della mafia.

Nel post in questione la Daniele ha ammesso di essere profondamente commossa per le parole della bambina. Parole di un “sentimento puro”, le ha considerate, di chi già conosce la criminalità organizzata. La piccola scrive rivolgendosi al nonno che è stato vittima della mafia e che ha denunciato il pizzo.

La storia di Domenico è stata raccontata durante una puntata del programma Storie Italiane. E’ proprio a lui che la piccola Mattea si rivolge scrivendogli: “Sono orgogliosa di avere un nonno come te”. La Daniele ha spiegato ai propri followers che ora Domenico si trova solo, abbandonato dalle istituzioni. Inoltre, dopo la sua denuncia, è stato definito come cliente a rischio dalle banche che non erogano più credito a suo favore.

I commenti degli utenti vip al post della Daniele

Moltissimi sono stati gli utenti che hanno dimostrato il loro gradimento al post, tra i quali Maria Grazia Cucinotta con un cuoricino, Luca Abete, che ha scritto “queste sono le battaglie che dovremmo sostenere tutti” e Monica Setta che ha considerato come “straordinario” il documento pubblicato.