Una donna incinta e il suo bambino sono stati uccisi in un incidente automobilistico a Perth, Australia. Il suo fidanzato e altri due sono stati seriamente feriti.

Maddie Morgan, di 21 anni, e il fidanzato Jack Brant, di 23 anni, aspettavano la nascita del loro bambino in tre settimane. L’incidente tragico è avvenuto intorno alle 7:45 di sera in un venerdì, quando il veicolo dove viaggiavano è stato colpito da una macchina a un incrocio sulla Great Eastern Highway e Homestead Road in Mahogany Creek.

Maddie è stata trasportata d’urgenza in ospedale ma lei e il bambino della coppia sono morti all’arrivo. La macchina, secondo le autorità, si è divisa in due quando è stata colpita. Un testimone sulla scena, John Walker, ha raccontato che: “Sembrava fosse scoppiata una bomba“. Un’infermiera fuori servizio ha visto l’incidente e ha offerto una prima assistenza alla coppia. Jack, che era al volante, ha sofferto ferite gravi alla testa e al collo e sta lottando per la sua vita nel Royal Hospital di Perth. Gli amici della coppia dicono che quello che è successo è così ingiusto. “Jack era così felice di diventare padre e di iniziare una nuova fase della sua vita“, racconta un amico.

Gli altri coinvolti nell’incidente

Nell’incidente sono stati coinvolti anche il ventitreenne al volante dell’altro veicolo e un diciannovenne, suo passeggero, anche loro portati al Royal Perth Hospital con ferite gravi, mentre l’unica passeggera donna del veicolo sembra non aver riportato alcuna ferita. La Polizia australiana chiede a chiunque abbia informazione, incluso chi abbia dei filmati della dash camera di contattare le autorità.

