Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 17 Maggio

L’emergenza Coronavirus, come per altri programmai televisivi, ha colpito anche Domenica Live, tuttavia Barbara D’Urso non abbandona i suoi telespettatori

Barbara D’Urso, in accordo con la rete, ha preferito mettere temporaneamente in stop Domenica Live per concentrarsi principalmente sul programma serale della domenica di Canale 5, ossia su Live – Non è la D’Urso.

All’entertainment e al gossip, la conduttrice e il suo efficiente staff hanno integrato buona informazione per offrire al pubblico, riguardo l’emergenza Coronavirus, le ultime notizie, pareri e consigli di esperti accreditati.

Alle ore 16.50 andrà in onda la pellicola Rosamunde Pilcher: L’arco di Cupido che, come suggerito dal titolo, è un film tratto da uno dei romanzi della famosa autrice britannica.

Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla pellicola.

Rosamunde Pilcher: L’arco di Cupido

Rebecca Moore è una poliziotta dalle spiccate doti investigative. Quando la ragazza si dirige in Cornovaglia per trascorrere l’estate assieme ai genitori, Heather e Stewart, per puro caso incontra William Evans, un uomo carismatico che la colpisce immediatamente. Alcune incongruenze, colte da frasi dette a metà e indizi che pian piano iniziano a delineare un disegno sempre più chiaro, la portano a comprendere che quelli che credeva essere i suoi genitori sono in realtà i suoi zii.

Questi, dopo la morte della madre biologica, sorella di Heather, decisero di prendersi cura di Rebecca e di adottarla.

Il nome di suo padre è Charles Archibald che scopre essere un ricco possidente della zona. Rebecca decide di conoscere colui che l’ha generata per avere delle risposte e si rende conto che dell’amministrazione dell’immenso patrimonio di Charles si occupa proprio William.

Cast:

Angela Sandritter,

Angela Sandritter, Tom Beck,

Gerhart Lippert,

Olivia Silhavy,

Roswitha Dierck,

Henner Quest,

Jessica Franz

