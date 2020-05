Diletta Leotta e lo sfogo amaro su Instagram: “Mi manca molto”

La conduttrice di Radio 105 e Dazn, Diletta Leotta, si è sfogata con i suoi followers su Instagram riguardo a ciò che le manca di più in questo difficile periodo di quarantena.

“Poi vorrei, tornare a ballare, cantare, fare il bagno vestita, sorridere con le amiche di sempre e le mie nipotine…casa“, così si è raccontata Diletta Leotta su Instagram. La conduttrice di Radio 105 e della piattaforma sportiva Dazn ha passato la quarantena a Milano, in un appartamento in centro con il suo fidanzato, il pugile Daniele Scardina, detto “King Toretto”, e il fratello maggiore e chirurgo plastico, Mirko Manola.

La bella conduttrice già in altri post sui social aveva condiviso la sua nostalgia per la sua terra e per le persone a lei care. Sia nel post dedicato a Ofelia Castorina per la Festa della Mamma o quello in omaggio alla sua Sicilia. Diletta ha infatti condiviso una gallery di foto che risalgono alla scorsa estate, che la ritraggono ad una festa con balli e musiche tipiche. La mise di Diletta era molto sensuale, con un top e una gonna coordinati ricamati all’uncinetto, con uno stile a sirena per mettere in risalto le sue forme. Le foto, ovviamente, hanno ricevuto tantissimi like e l’apprezzamento da parte dei followers.

Diletta Leotta e la passione per i fantasy

Oltre a sentire la forte mancanza della sua terra, Diletta Leotta sente anche la nostalgia delle serate più tranquille. Pertanto, mentre a Milano c’era il nubifragio, che ha ripreso dal suo balcone attraverso le stories di Instagram, la conduttrice si è concessa una “Friday Night” in completo relax, con la visione di una delle sue serie televisive preferite: “Il Trono di Spade“. Ha anche svelato ai suoi followers il suo personaggio preferito della serie fantasy: Tyrion Lannister, il personaggio interpretato da Peter Dinklage.

