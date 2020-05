Chi è Viviana Varese: la storia della chef stellata e del suo ristorante VIVA

Chi è Viviana Varese, la chef stellata più amata a Milano. Ecco che cosa la donna ha raccontato di VIVA, il suo ristorante nel cuore della città lombarda.

Viviana Varese è una chef stellate di enorme fama, in Italia ma anche all’estero: la donna è dotata di un carisma naturale, ed è una di quelle persone che quando entrano in una stanza riescono subito ad attirare l’attenzione. Viviana ha sempre saputo qual era il suo sogno, e ha sempre lavorato sodo per raggiungerlo e continuare a crescere professionalmente. Il suo ristorante, all’ultimo piano di “Eataly Smeraldo” a Milano, si chiama VIVA, acronimo di Viviana Varese e sinonimo di una rinascita piena di vigore e cambiamenti. Il progetto che Viviana ha nascosto dentro VIVA, oltre a rappresentare la chef e il suo talento, si pone come obbiettivo quello di far conoscere la cucina migliore del mondo ai propri ospiti. Viviana ha raccontato a Esquire alcuni dettagli a proposito del suo ristorante e della sua cucina.

Viviana Varese, ecco il segreto del suo ristorante VIVA

“La mia cucina può essere definita mediterranea, perché sono nata a Salerno, ma con contaminazioni del Nord Italia dato che da piccola mi sono trasferita prima nel lodigiano, dove mio padre aveva aperto un ristorante, e poi a Milano, città in cui vivo tutt’ora. Dall’anima cosmopolita di Milano traggo ispirazioni e contaminazioni: definirei la mia una cucina libera”, ha spiegato Viviana Varese a Esquire. A proposito del suo ristorante VIVA racconta: “Diffondere la cultura del gusto e del saper vivere attraverso il cibo autentico rappresentano la filosofia di VIVA in cucina. Inoltre VIVA è Milano, città che da sempre è per me fonte di ispirazione cosmopolita e la rende luogo della contaminazione e della diversità. Milano mi permette di utilizzare tecniche da tutto il mondo”. Fino a prima della pandemia, era possibile andare a mangiare al ristornate di Viviana solo attraverso prenotazione richiesta con mesi d’anticipo.

