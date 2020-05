L’Atelier delle Meraviglie, chi è Maria Celli: età, storia, vita privata

Il suo atelier di abiti da sposa è diventato ormai famoso in tutta Italia: ecco chi è Maria Celli, protagonista de L’Atelier delle Meraviglie. Il nome di Maria Celli nel corso degli anni è diventato una vera e propria garanzia nel mondo della sartoria, in particolare per quel che riguarda gli abiti da sposa. La stilista ha dapprima raggiunto il successo in Italia, e poi in tutto il mondo. Maria ha ottenuto molti premi dedicati alla sua incredibile carriera: nel 2012 ha vinto l’Ago d’Oro e, due anni dopo il Sorriso d’Oro e la Chimera d’Oro. Grazie al suo talento, è stata scelta per collaborare anche sul set del film “La vita a colori”; inoltre le sue creazioni sono state indossate dalle ragazze di Miss Italia durante la 75esima edizione del concorso di bellezza.

Maria Celli: vita privata e carriera

Maria Celli è nata ad Albano Laziale, in provincia di Roma. Non sappiamo in che anno, ma sappiamo che festeggia il suo compleanno il 22 novembre. Cresciuta in una famiglia di gioiellieri, da sempre si è dimostrata molto appassionata al mondo della moda. Dopo il diploma preso all’Istituto Magistrale di Albano Laziale, ha frequentato l’Accademia Italiana Arte Moda Design di Firenze. La stilista è sposata con Sergio Celli, e con lui ha formato una splendida famiglia. I due figli della coppia, Giampaolo e Alessia, lavorano entrambi con i genitori. Giampaolo è a sua volta papà di tre splendidi ragazzi. La fantasia e la creatività di Maria sono oggi la base del suo famosissimo atelier Celli Centro Spose; con lei lavorano anche il marito e i due figli, ciascuno nel proprio settore di specializzazione. Maria abita ad Albano Laziale, nella splendida cornice dei Castelli Romani, dove ha il suo atelier. Nel 2020 è approdata in televisione con lo show “L’Atelier delle meraviglie”. La stilista ha anche un profilo Instagram, dove condivide foto dei suoi bellissimi abiti da sposa.

