Chi è Erasmo Berti, imprenditore protagonista di “Da noi… a Ruota Libera”

Chi è Erasmo Berti, l’imprenditore che in queste settimane di quarantena si è reso protagonista di una vicenda davvero molto emozionante.

Erasmo Berti è un imprenditore di Latina. Sarà uno dei protagonisti della puntata di “Da noi… a Ruota Libera” in onda oggi, domenica 17 maggio 2020, alle ore 17:35 su Rai 1. Erasmo Berti è già famoso: in queste settimane di quarantena, segnate dall’emergenza economica, sanitaria e sociale, si è reso protagonista di una vicenda emozionante. L’uomo ha organizzato sui social una catena di solidarietà, per poter aiutare persone in evidente difficoltà. Francesca Fialdini, conduttrice di “Da noi… a Ruota Libera”, ospiterà oggi anche Elena Sofia Ricci, Rita Dalla Chiesa e Giulio Scarpati. Interverranno anche il virologo Andrea Crisanti e Tina Montinaro, moglie del caposcorta di Giovanni Falcone, da anni promotrice dell’associazione per le vittime di mafia “Quarto Savona Quindici”. Tra le storie che verranno raccontate ci sarà anche quella della chef stellata Viviana Varese, che dopo numerose sfide affrontate nella vita si accinge a riaprire il suo ristorante dopo il lockdown.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Chi è Viviana Varese: la storia della chef stellata e del suo ristorante VIVA

Erasmo Berti: la sua storia raccontata a “Da noi… a Ruota Libera”

Grazie alla catena organizzata sui suoi profili social Erasmo è riuscito a trovare casa, gratuitamente, ad un uomo che viveva in macchina, e ad una coppia costretta in una situazione analoga. Mettendoci nome, cognome e faccia, attraverso un video postato sui social è riuscito a tirare fuori l’anima più bella della sua città, Latina, trovando casa a diverse persone che durante l’emergenza sanitaria vivevano per strada. Erasmo ha sempre creduto nella sua “casa”, dove ha investito tutta la sua vita e in cui oggi lavora come ristoratore.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!