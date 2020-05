Su Instagram Alda D’Eusanio lamenta una multa inflittale dalla Guardia di Finanza. A suo motivo per un motivo decisamente ingiusto.

Su Instagram Alda D’Eusanio sfoga tutta la sua rabbia per una multa presa a causa di una irregolarità riscontrata per via della sua mascherina. L’opinionista televisiva, a lungo in passato sugli schermi Rai, ha parlato della sanzione ricevuta da parte della Guardia di Finanza, con una cifra di 400 euro da dover pagare.

Motivo? La sua mascherina non le copriva la bocca. Ma per un motivo ben preciso. È lei stessa a spiegare tutto quanto. “Un cittadino non è nemmeno più libero di uscire di casa e prendere un caffè, che si ritrova agenti della Guardia di Finanza che lo multano e lo sanzionano per il semplice fatto che non si è portato dietro la scorta di mascherine. Inseguono i cittadini che non sono più liberi neanche di entrare in un bar. Non arriva la cassa integrazione, non arrivano i 600 euro, non arrivano gli aiuti, ma arrivano tre agenti a multare perché ti si è rotta la mascherina. Un’ora e mezza e sto ancora aspettando che mi notifichino questa sanzione, mi hanno detenuta in piazza mentre i mafiosi sono stati rimandati a casa per il Coronavirus, i cittadini onesti così si sentono vessati”.

Alda D’Eusanio multa, lei: “Pensate se ci fosse qualcuno che non hai i mezzi per pagare invece di me”

La stessa poi ha rivolto un appello ai vertici delle Fiamme Gialle “per poter fare si che altri nella mia stessa situazione possano difendersi. In tanti infatti non ne sono capaci o non gli è possibile farlo. Le regole sono importanti ma non vanno applicate in maniera irresponsabile e contro i cittadini. Se una mascherina si rompe questo non è un delitto. Al comandante generale della Guardia di Finanza dico che per me pagare 400 euro di multa non è un problema” ,dice Alda D’Eusanio concludendo il suo intervento. “Ma pensate se al mio posto ci fosse qualcuno che non è in grado di pagare questa cifra”.

