Vite al limite, chi è Marla McCants: come è diventata oggi

Stasera Vite al limite su Real Time darà spazio alla straordinaria storia di Marla McCants. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Era il 10 agosto 2015 quando su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) andò in onda in prima tv la nona puntata della stagione 3 di Vite al limite con protagonista Marla McCants. Il dottor Nowsaradan si trovò di fronte al caso di una donna americana di Detroit (poi trasferitasi a Nashville, in Tennessee) con gravi problemi di stalking e abusi da parte del suo ex-fidanzato, da cui anche il suo pericoloso sovrappeso. Fu l’inizio di una lunga avventura, fortunatamente a lieto fine. Conosciamola di più da vicino.

Leggi anche –> Vite al Limite, chi è Laura Perez: come è diventata oggi

Leggi anche –> Vite al Limite, Gina Krasley: chi è e come è diventata oggi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Marla McCants

Marla McCants ha 43 anni, vive a Nashville, in Tennessee, e pesa ben 363 chilogrammi quando approda a Vite al limite. Grazie al percorso intrapreso nella “clinica dei miracoli”, ha perso ben 121 kg nei primi 12 mesi di cura, raggiungendo i 242 chilogrammi. E questo è stato solo il primo di una lunga serie di progressi verso l’operazione per la “riduzione” dello stomaco. Il percorso è stato lungo e a tratti difficile, ma ne è valsa decisamente la pena.

Oggi, come si evince dalle foto che vi proponiamo, Marla è una donna in splendida forma, grazie all’incredibile trasformazione di cui è stata protagonista. Ha perso circa la metà del grasso corporeo che si portava dietro da anni e ha riconquistato fiducia in se stessa e nelle sua potenzialità, potendo finalmente godersi la vita nel migliore dei modi. Per saperne di più, non perdetevi la puntata di stasera di Vite al limite.

EDS