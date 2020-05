Vite al Limite, chi è Laura Perez: come è diventata oggi

Chi è Laura Perez di Vite al Limite: all’inizio del suo percorso di guarigione pesava 270kg, ma dopo i dodici mesi ne ha persi 108.

Il 3 agosto 2015, quasi cinque anni fa, su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda l’ottava puntata della terza stagione di “Vite al limite”, noto programma del canale che racconta le storie di vita di persone americane affette da obesità. La protagonista era Laura Perez. Con Laura il dottor Nowsaradan si è trovato a trattare un caso davvero complicato: la donna era stata molestata da piccola, subendo gravi traumi, e che successivamente aveva dovuto far fronte anche a gravi problemi di diabete.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Vite al Limite, Gina Krasley: chi è e come è diventata oggi

Vite al Limite, chi è Laura Perez

Laura Perez, la protagonista, ha 41 anni e vive a San Antonio, in Texas, negli Stati Uniti. All’inizio del suo percorso di guarigione pesava 270kg, ma dopo i dodici mesi trascorsi sotto le cure del dottor Nowsaradan ne ha persi 108, arrivando dunque a pesare 162kg. Laura Perez è stato uno dei casi più eclatanti della storia del programma: possiamo vedere, infatti, cambiamenti davvero stupefacenti. La sua ritrovata indipendenza fisica, tra l’altro, ha portato Laura ad accorgersi dei grossi problemi presenti nella relazione con l’ex-fidanzato Joey, da cui si è infine separata per iniziare una nuova avventura romantica con un uomo di nome Eric. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma “Vite al Limite” sul sito di Real Time. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda. Il prossimo appuntamento con l’episodio su Laura Perez è previsto con la replica tv di sabato 16 maggio 2020 alle ore 22:25, sempre su Real Time.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!