Tiberio Timperi e Monica Setta hanno ricordato lo scomparso direttore d’orchestra e musicista Ezio Bosso ad Uno Mattina in Famiglia, regalandogli un omaggio.

La puntata andata in onda oggi 16 maggio 2020 di Uno Mattina in Famiglia, non poteva che aprirsi con il ricordo di Ezio Bosso, venuto a mancare tragicamente ieri all’età di 48 anni. Monica Setta e Tiberio Timperi hanno omaggiato il grande maestro, scomparso a causa della malattia degenerativa contro la quale combatteva da alcuni anni, trasmettendo un video per lui.

Lanciato il filmato, Tiberio Timberi ha commentato con: “La nostra copertina di oggi la dedichiamo, ovviamente, a Ezio Bosso, che non ha bisogno di presentazioni“, aggiungendo poi che “Ezio è scomparso prematuramente“. Dopo ha preso la parola anche Monica Setta, che ha ricordato come: “Un giorno Ezio Bosso ha detto: ‘i sorrisi avvicinano più dei passi e aprono più porte delle chiavi‘”, “A noi piace ricordarlo così, immerso nella magia della sua musica”, ha terminato. Poi è partito un video tratto dall’ospitata di Ezio Bosso a Sanremo 2016.

Il ricordo ad Uno Mattina in Famiglia per Ezio Bosso

Dopo il video dell’esibizione di Ezio Bosso al Festival di Sanremo del 2016, Monica Setta ha commentato ad Uno Mattina in Famiglia che: “Proviamo emozioni uniche quando la musica riesce ad unire“. La Setta insieme al conduttore Tiberio Timperi andranno in onda anche a giugno, grazie ai forti ascolti ottenuti in questa edizione. Le ultime due puntate della stagione andranno in onda sabato 27 e domenica 28 giugno.

