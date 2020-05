Stasera in tv – Europe Shine a Light, le anticipazioni del 16 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, sabato 16 maggio, con “Europe Shine a Light” in onda su RaiUno a partire dalle 20.35: ecco le anticipazioni

Appuntamento da non perdere questa sera, sabato 16 maggio, con “Europe Shine a Light – Accendiamo la Musica“, in onda su RaiUno a partire dalle 20.35. Sarà una serata all’insegna della musica, un evento organizzata per sostituire l’Eurovision Song Contest che è stato invece annullato per l’emergenza da Covid-19. Sarà trasmesso in Eurovisione e durante la serata ci saranno le performance di 41 artisti, che dovevano così rappresentare il loro Paese all’Eurovision.

Per l’Italia quindi ci sarà Diodato e la sua “Fai rumore”, canzone con cui pochi mesi fa il cantautore ha vinto il Festival di Sanremo: per lui suggestiva performance da una Arena di Verona completamente deserta ed illuminata con il tricolore. A condurre ci saranno Flavio Insinna e Federico Russo, ma ci saranno anche altri ospiti italiani come Mahmood, Ermal Meta e Francesca Michielin. Sarà presente anche Al Bano. Appuntamento da non perdere questa sera, sabato 16 maggio, con Europe Shine a Light in onda anche su Rai 4, RaiPlay e su Rai Radio Due a partire dalle 21:00.