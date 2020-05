Sara Finizio, chi è protagonista Ciao Darwin Uomini vs Mutanti

Chi è Sara Finizio, protagonista della puntata di Ciao Darwin Terre Desolate che vede la sfida Uomini vs Mutanti: cosa sapere sul trans.

Protagonista della puntata di Ciao Darwin Terre Desolate che vede la sfida Uomini vs Mutanti anche il noto trans napoletano Sara Finizio. L’influencer ha decine di migliaia di follower sul suo profilo Instagram, costantemente aggiornato.

Leggi anche –> Ema Kovac, chi è: età, foto, carriera e vita privata della modella croata

Protagonista indiscusso del mondo della movida partenopea, il trans Sara Finizio durante la trasmissione ha partecipato col numero 3 alla gara contestata del Genodrome. Tatuatissimo, è noto anche per aver vinto il concorso Miss Trans Europa 2018.

Leggi anche –> Rodrigo Alves, il Ken Umano 7 ore sotto i ferri: cosa è accaduto

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sul trans Sara Finizio, protagonista di Ciao Darwin

Il trans è stato premiato per “la sua straordinaria bellezza che, al di là di ogni tentativo di discriminazione, si afferma con successo in ogni contesto, a partire da quello professionale e artistico”. Il suo cambiamento fisico è iniziato intorno ai 20 anni ma non si nasconde che già da prima voleva diventare donna: “Non mi sono mai nascosta, mi sono sempre sentita donna e ho sempre fatto cose da donna”, le sue parole in un’intervista a Fanpage.

Un sogno comune ad altre persone quello di Sara Finizio, ovvero trovare una relazione stabile e avere un figlio. Lo dice chiaramente: “Nel mio futuro aspetto di trovare l’amore vero, di crearmi una famiglia e di avere un bambino, per potergli dare tanto amore, lo stesso che ho ricevuto dalla mia famiglia”. Trova sostegno nelle sue scelte anche da parte della famiglia e in particolare della sua mamma.