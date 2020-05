Rodrigo Alves, come è diventato il Ken Umano – FOTO

La trasformazione assurda di Rodrigo Alves, come è diventato il Ken Umano: il mutante che assomigliava all’action figure oggi sembra Barbie.

Una trasformazione che lascia davvero senza parole quella di Rodrigo Alves, noto a tutti come il Ken Umano. Chi lo ricordava nelle vesti di un mutante, che appunto assomigliava all’action figure appartenente alla linea di fashion doll Barbie, dovrà dimenticare quelle sembianze.

Leggi anche –> Sara Finizio, chi è protagonista Ciao Darwin Uomini vs Mutanti

L’ex star di Celebrity Big Brother è infatti oggi a tutti gli effetti una Barbie. La bambola umanoide aveva confessato nei mesi scorsi: “Non accetto il naturale processo di invecchiamento”. Il cambiamento è stato però estremamente radicale.

Leggi anche –> Rodrigo Alves, il Ken Umano 7 ore sotto i ferri: cosa è accaduto

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il Ken Umano è diventato un trans che somiglia a una Barbie

Per ottenere quel risultato, come ha spiegato qualche settimana fa a ‘Live Non è la D’Urso’, l’ormai ex Ken Umano ha fatto ricorso a un’operazione rischiosa: “Mi hanno limato tutte le ossa e messo due placche di titanio”. Queste le sue parole: “Ho subito un intervento di femminilizzazione del volto in Belgio, sono ancora molto gonfia, questo non è il risultato finale”.

Parole che hanno scioccato pubblico e ospiti della trasmissione. Francesca Barra ha commentato così la trasformazione: “Ho provato angoscia. Non c’era rispetto, amore, libertà, indipendenza, riscatto. Un fenomeno tristissimo e inconsapevole. È un suicidio dell’anima, della dignità. Un medico non dovrebbe permettere di violentare un corpo e una sensibilità così fragile. Un chirurgo estetico non può essere un macellaio, una fabbrica in cui si assemblano pezzi umani. Non imputo nessuna responsabilità a Rodrigo, anzi. La sua storia provoca immensa pietà”.