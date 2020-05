Pago e Miriana Trevisan, ritorno di fiamma? Lei svela la verità

Pago e Miriana Trevisan sono tornati insieme? Il gossip è nato recentemente, ma la showgirl ha già svelato la verità.

C’è stato un ritorno di fiamma tra Pago e la sua ex Miriana Trevisan? I fan della coppia se lo chiedono da un po’, e sperano di poterli rivedere insieme. Alcuni di loro, dopo la rottura tra Pago e Serena Enardu, hanno iniziato a pensare che tra il ragazzo e la sua ex Miriana ci possa essere stato un riavvicinamento. Pago e Serena, dopo essersi ricongiunti durante il Grande Fratello VIP, non hanno retto, continuando a portarsi dietro troppi problemi dal passato. Nonostante dopo la fine del programma pareva che i due fossero tornati a stare bene, insieme, i follower della coppia hanno capito che molto probabilmente non ci sarà futuro.

La verità di Miriana Trevisan sulla sua relazione con Pago

Nelle ultime ore sui social si sta diffondendo un nuovo gossip sul trio, secondo il quale Pago e Miriana Trevisan potrebbero essere tornati insieme. La ragazza, però, ha presto smentito tutto, chiarendo la situazione attraverso un messaggio pubblicato nelle sue Instagram stories. A far nascere dubbi e sospetti sono state alcune dichiarazioni della showgirl, rilasciate al settimanale Nuovo. Miriana aveva detto: “Tra me e Pago è tornato il sereno… Lui ha pure dormito a casa mia. Ho la fortuna di avere la casa grande, quindi ognuno ha la propria camera col bagno”. Sembrava possibile un ritorno di fiamma, ma col messaggio di ieri sera Miriana ha lasciato intendere che non rientra nei loro piani: “Cari, le scelte mie e di Pacifico sono state fatte otto anni fa. Tra noi c’è solo un gentile rapporto per crescere al meglio il nostro bimbo” ha scritto. Al messaggio la ex di Pago ha aggiunto un hashtag decisamente eloquente: “#LeviamoOgniDubbio”.

