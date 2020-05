Michele Bravi ritorno emozionante in tv dopo l’incidente

Dopo la brutta vicenda dell’incidente in cui ha perso la vita una donna, Michele Bravi è tornato ad esibirsi in tv sul palco di “Amici”

Un nuovo inizio per Michele Bravi, che è tornato ad esibirsi in televisione dopo la brutta vicenda dell’incidente stradale del 2018 in cui è rimasto coinvolto e in cui una donna ha perso la vita. Il giovane cantante è stato protagonista nella prima puntata di “Amici Speciali”, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, con altri 11 cantanti e ballerini che si sfideranno nel corso di quattro puntate a scopo benefico.

Michele Bravi, la nuova vita

Bravi ha cantato così il “Diario degli errori”, il suo brano che ha riscosso in passato tanto successo protagonista anche all’edizione di Festival di Sanremo nel 2017. Così sono arrivati i complimenti della stessa Maria De Filippi che ha svelato: “Penso che tu sia un grande artista, ogni volta che canti sei commovente e struggente. Arrivi al cuore delle persone”. Pronta la risposta del giovane cantante che è apparso così molto emozionato: “Un onore per me essere qua”.