Maria De Filippi momento hot con Sabrina Ferilli: “Mettilo nelle mutande”

La prima puntata di ‘Amici Speciali’ è cominciata con un siparietto comico che si è tramutato in un racconto hot di Maria De Filippi.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di ‘Amici Speciali‘, spettacolo ideato da Maria De Filippi in collaborazione con Tim per una raccolta fondi in favore della Protezione Civile. Per l’occasione, infatti, non ci sono concorrenti alle prime armi, bensì campioni provenienti dalle precedenti edizioni del programma e due outsider. Il primo è il bravissimo Michele Bravi, vincitore di X-Factor, mentre il secondo è un giovane rapper che spopola da tempo sul web che si fa chiamare “Random”.

Per l’occasione è stato mantenuto il format del programma con la competizione a squadre (accantonata a dire il vero nell’ultima edizione, ma probabilmente presente nella prossima) ed i tre round per selezionare i vincitori di ogni manche che si sfidano a fine puntata per il titolo di campione di giornata. Chiaramente, non essendoci eliminazioni e trattandosi di un evento benefico, lo spirito competitivo è stato messo in secondo piano per dare spazio allo spettacolo ed al divertimento.

Maria De Filippi ed il racconto hot con Sabrina Ferilli

Che il clima sarebbe stato più disteso rispetto al solito lo si è capito sin dalle prime battute. Mentre Maria spiegava le finalità e le modalità del programma, Panariello ha notato che aveva un oggetto legato alla cintura e le ha chiesto cosa fosse. Maria ha risposto che era un piccolo corno regalatole da Sabrina Ferilli. Il comico quindi chiede all’attrice se fosse quello che le aveva regalato lui qualche tempo prima.

La Ferilli si giustifica subito dicendo: “No Giorgio no, assolutamente non è il tuo. È un corno fatto da un artigiano napoletano”. A quel punto Maria racconta il momento in cui glielo ha regalato: “Quando me lo ha regalato ha detto che avrei dovuto metterlo nelle mutande, ma io le ho detto che non mi sembrava il caso”. L’attrice romana, divertita ed un pizzico imbarazzata, ha concluso il siparietto dicendo: “Beh, però, questa cosa te la potevi tenere per te”.