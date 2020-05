Lutto nel mondo del cinema: morto Fred Willard, star di Modern Family

Morto nelle scorse ore a Los Angeles, l’attore americano Fred Willard, conosciuto soprattutto per il ruolo in Modern Family.

Si è spento serenamente ad 86 anni, l’attore hollywoodiano Fred Willard. Il decesso è avvenuto ieri sera per cause naturali nella sua abitazione di Los Angeles. A darne notizia è stata la figlia Hope: “Mio padre se n’è andato serenamente la scorsa notte alla fantastica età di 86 anni. Ha continuato ad andare avanti, lavorare e renderci felici sino alla fine”.

Amatissimo dal pubblico e stimato dai colleghi, Fred ha cominciato la sua carriera d’attore negli anni ’50. A differenza di molti colleghi che nella vita privata hanno difficoltà a mantenere una compagna fissa, Willard si era innamorato da ragazzo ed aveva sposato la donna della sua vita, Mary, 52 anni fa. La donna è venuta a mancare nel 2018, a soli 71 anni. Protagonista di film di culto come Anchorman e Wall-e, Fred è noto al grande pubblico per i ruoli interpretati in ‘Tutti amano Raymond’ e ‘Modern Family’.

Morte Fred Willard, l’addio commosso dei suoi colleghi

Uno dei primi a salutare l’amico di una vita è stato Jamie Lee Curtis, che in seguito alla notizia della scomparsa di Fred ha scritto: “Un caro addio al signor Fred Willard. Quanto siamo stati fortunati ad essere testimoni del suo grande dono. Grazie per tutte le risate a crepapelle. Adesso sei insieme alla tua Mary”. Belle parole anche quelle riservate all’attore scomparso dal comico Steve Carrell: “Fred Willard è stata la persona più divertente con la quale abbia mai lavorato in vita mia”.