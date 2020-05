Ilary Blasi “becca” Francesco Totti con la segretaria: scenata su Instagram

Ilary Blasi ha fatto una visita a sorpresa a Francesco Totti nei suoi nuovi uffici e nel conoscere la segretaria personale di suo marito non è riuscita a trattenere la gelosia.

Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a intrattenere i loro follower sui social. Tra i due, però, non è sempre tutto rose e fiori. Nelle scorse ore la bellissima conduttrice, dopo aver scoperto che la segretaria dell’ex calciatore non è anziana come lui le aveva fatto credere, si è lasciata andare a un’inedita scenata di gelosia.

Leggi anche –> Francesco Totti, chi è l’ex capitano della Roma: vita, figli, storia privata e carriera

Leggi anche –> Ilary Blasi, post da brividi per Chanel: Totti senza parole

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il siparietto di Ilary Blasi e Francesco Totti

Ilary Blasi ha scoperto la sexy segretaria personale di Francesco Totti dopo avergli fatto una visita a sorpresa nei nuovi uffici della sua agenzia di scouting, e ha deciso di raccontare il tutto in una serie di storie su Instagram, con tanto di video. “Andiamo a trovare papà in ufficio?”, domanda la conduttrice alla figlia più piccola, Isabel. Dopo la risposta affermativa, mamma e figlia percorrono i 15 piani in ascensore e arrivano dal Pupone.

Giunta a destinazione, Ilary continua filmare l’ingresso, la vista sulla città, la postazione del marito, la scrivania… e poi arriva la sorpresa. Ecco la segretaria dell’ex Capitano della Roma. “Tu sei Domitilla? Ma Francesco mi aveva detto che eri una signora anziana…” esclama Ilary tra le risate un po’ imbarazzate di Francesco e della ragazza. “E’ anziana” insiste lui con fare scanzonato, cercando di smorzare un po’ la tensione. Ma Ilary non l’ha presa affatto bene…

Ilary Blasi visita a sorpresa gli uffici del marito Francesco Totti, ma l’incontro con l’assistente personale di lui non è dei migliori 🤣🤣🤣 #ilaryetotti #capitano pic.twitter.com/QX8yYqMsfe — Caffè fou fou (@CaffeFou) May 16, 2020

Visualizza questo post su Instagram Pandemia fase 2 😂 @francescototti Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 14 Mag 2020 alle ore 3:39 PDT

EDS