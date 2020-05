Luana Colussi è stata la celebre ex valletta di Raimondo Vianello. E’ stata amatissima negli anni ’90, anche grazie alla sua relazione con Fiorello, ma da tempo si è ritirata dalle scene.

Caterina Luana Colussi è nata a Udine nel 1965. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come fotomodella, per poi debuttare in televisione nel 1988 al fianco del mitico conduttore televisivo Raimondo Vianello, che la scelse come valletta per il game show “Il gioco dei 9”.

Luana inizia così la sua carriera che la vede protagonista di diversi format come “Quel motivetto”, “Una rotonda sul mare”, “Calciomania”, ma ha lavorato anche come attrice nella sit-com “Andy e Norman” con Zuzzurro e Gaspare oppure “Occhio di falco”, al fianco di Gene Gnocchi. Negli anni 2000, ha recitato in serie tv come “Don Matteo” e “L’attentatuni” ed ha partecipato a “Quelli che il calcio” come inviata dallo stadio di Udine. Successivamente la Colussi ha deciso di allontanarsi dalle scene per dedicarsi alla famiglia. Dopo una lunga relazione dalla fine degli anni ’80 con Fiorello, si sono separati nel 1994.

La vita privata di Luana Colussi