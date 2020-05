Federica Nargi in intimo su Instagram: il web impazzisce

Federica Nargi ha pubblicato una nuova fotografia su Instagram. La modella posa in intimo, e i fans impazziscono per lei: è davvero bellissima e sempre elegante.

La modella Federica Nargi ha postato sul suo profilo una nuova fotografia che ha fatto impazzire il Web. La foto che l’ex velina ha pubblicato è stata scattata per la nuova campagna pubblicitaria di un noto marchio di intimo di cui lei è testimonial: nello scatto, in bianco e nero, la ragazza posa indossano l’intimo della marca. Inutile dire che il post ha avuto un enorme successo, ed è stato particolarmente apprezzato dal pubblico maschile ovviamente, che ha sottolineato la bellezza e la sensualità di Federica nei commenti. Anche le follower donne della ragazza hanno dimostrato di apprezzare molto lo stile e la bellezza della modella.

Federica Nargi: bellissima su Instagram

Sguardo intenso e sensuale, capelli voluminosi e un po’ arruffati, la showgirl sa sempre come riuscire a sorprendere e ammaliare il suo pubblico. Oltre alle foto in intimo, che hanno sempre successo, la Nargi ha di recente pubblicato un video registrato sul suo profilo TikTok, dove la ragazza si vede ballare sulle note di una canzone dell’icona del pop Britney Spears. La descrizione della foto è: “Da Fede Nargi a Britney Spears è un attimo… toglietemi TikTok”. Pubblicare video simili, di balletti o di sketch divertenti, è diventata un vera e propria moda, molto diffusa tra i più giovani utenti dei social. Come per la foto di cui abbiamo parlato prima, anche questo video è stato apprezzatissimo dai fans della Nargi, che hanno commentato: “Sei bellissima”, “Ciao Britney”, “Sei meravigliosa, aspettavamo solo te su TikTok”. Sembra proprio che la bellissima Federica Nargi riesca sempre a riscuotere un gran successo, qualsiasi cosa faccia!

