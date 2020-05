Europe Shine A Light: chi è Stefania Liberakakis, cantante della Grecia

Chi è Stefania Liberakakis, giovanissima cantante olandese rappresentante della Grecia allo show Europe Shine A Light.

La diciassettenne Stefania Liberakakis, conosciuta anche semplicemente come Stefania, è una cantante, attrice e YouTuber greco-olandese. Stefania è nata e cresciuta nei Paesi Bassi, mostrando sin da bambina il suo amore per la musica.

Quando aveva appena 10 anni, ha convinto i suoi genitori a fare domanda, per suo conto, per l’acclamato programma televisivo The Voice Kids, dove ha superato la fase delle audizioni. Nel 2016 è stata scelta da un comitato interno per rappresentare i Paesi Bassi all’Eurovision Junior Contest a La Valletta come parte della band femminile, Kisses.

Carriera e curiosità sulla giovanissima Stefania Liberakakis

Due anni dopo, esce il suo singolo da solista, Stupid Reasons, che ha raggiunto il primo posto nella Kids Top 20. Nel 2019, ha pubblicato 3 nuovi singoli: Wonder, I Am Sorry e Turn Around. Nello stesso anno, Stefania ha realizzato una cover del brano reggaeton Con Calma, entrando nel mercato discografico e musicale della Grecia, suo paese d’origine.

Dal 2018, l’artista di talento ha preso parte a 3 film olandesi e recita come protagonista nella famosa serie per adolescenti, Brugklas. Nel febbraio 2020, l’emittente pubblica greca ERT ha confermato che Stefania è stata selezionata per rappresentare la Grecia all’Eurovision Song Contest 2020 con la canzone SUPERG!RL. Lo show è diventato poi una gara online non competitiva: Europe Shine A Light.