James Newman è uno dei più validi e promettenti cantautori e musicisti britannici. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

James Newman sarà tra i protagonisti stasera di “Europe Shine a Light – Accendiamo la Musica”, in onda su Rai 1 a partire dalle 20.35: una serata all’insegna della musica organizzata per sostituire l’Eurovision Song Contest, annullato per l’emergenza Coronavirus. Conosciamo più da vicino questo giovane talento.

L’identikit di James Newman

James Richard Newman è nato a Settle, un paesino del North Yorkshire, in Inghilterra, il 19 ottobre 1985. Fratello del cantante John Newman, ha iniziato la sua carriera musicale nel 2013 come autore di brani musicali per altri artisti. Waiting All Night, co-scritta da lui e incisa dai Rudimental con Ella Eyre, gli ha fruttato un BRIT Award per il singolo britannico dell’anno nel 2014. Ha inoltre scritto per Jess Glynne, Olly Murs, Guy Sebastian, Zayn e le Little Mix e tanti altri.

Il 27 febbraio 2020 è stato confermato che la BBC ha selezionato internamente James Newman per rappresentare il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam, nei Paesi Bassi, con il brano My Last Breath. Il cantautore britannico aveva già preso parte all’Eurovision nell’edizione del 2017 come co-autore del brano irlandese Dying to Try, cantato da Brendan Murray. Tuttavia, il 18 marzo 2020 l’evento è stato cancellato a causa della pandemia di Coronavirus. Stasera la rivincita.

