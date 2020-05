Rabbia su Instagram di Costanza Caracciolo, lady Vieri è una furia: “Vi denuncio, io e Bobo tuteleremo la privacy delle nostre figlie”.

In pieno lockdown da Coronavirus, l’ex velina Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono diventati nuovamente genitori. Infatti è nata la secondogenita Isabel. Una gioia enorme per la coppia, che ha già una figlia di un anno e mezzo, Stella.

Sempre in quarantena, i due hanno anche festeggiato un anno di matrimonio. Come noto, le loro nozze si sono infatti celebrate in gran segreto, a marzo 2019. La cerimonia strettamente privata alla presenza solo dei due testimoni.

L’affondo social di Costanza Caracciolo: “Tuteleremo la nostra privacy”

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo ci tengono molto alla loro privacy e c’è anche questo dietro la scelta di denunciarne pubblicamente la violazione di questa. In un post pubblicato dall’ex velina, si legge: “Ci teniamo a dire che ci tuteleremo in ogni sede e che non tollereremo chi invaderà, senza permesso, la nostra privacy, esponendo le nostre figlie ai pericoli di internet”.

La coppia sembra essere determinata ad andare fino in fondo: “Dopo la grave violazione della privacy, perpetrata nei confronti della nostra famiglia, che ha visto la pubblicazione non autorizzata di fotografie di nostra figlia Stella, abbiamo deciso di procedere legalmente nei confronti di chi ha pubblicato le foto senza autorizzazione”.