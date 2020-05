Coronavirus Italia: dati aggiornati live contagio Regioni 16 maggio

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 16 maggio, i numeri live e gli aggiornamenti.

Prosegue il rallentamento della curva del contagio da Coronavirus in Italia. Per ora, all’avvio della fase 2, non è corrisposto un aumento dei casi, ma la situazione è in via di evoluzione. Sono tante le preoccupazioni su quello che potrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Intanto, nella giornata di ieri, ci sono stati altri 242 morti e 789 contagi, con la situazione più grave che resta in Lombardia. A rischio particolare inoltre Torino, dove la seconda parte della fase 2, con le riaperture di bar e ristoranti, non verrà avviata il 18 maggio. Scendono sotto quota 800 le terapie intensive.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 16 maggio

Solita carrellata della situazione nelle singole Regioni, partendo dalla Valle d’Aosta, dove c’è un solo positivo in più rispetto a ieri. Stabili i nuovi positivi in Piemonte, dove calano a 37 i nuovi decessi. Calano a 100 i pazienti in terapia intensiva. 39 nuovi decessi e 399 nuovi casi in Lombardia, che resta ancora la Regioni più colpita. Otto i nuovi contagi e un decesso in Friuli Venezia Giulia. In Emilia Romagna, 72 i nuovi casi e 204 i guariti. La Toscana vede una frenata del virus, con tre morti e trenta nuovi contagi, ma soprattutto 252 casi di guarigione.

Spostandoci al centro, 32 i nuovi casi, con 12 decessi, nel Lazio dove la situazione più complessa resta quella di Roma. Zero nuovi casi in Umbria, dove diminuiscono i positivi complessivamente. 23 casi su 991 tamponi nelle Marche, 13 di questi ad Ancona e provincia che ieri era risultata a casi zero. 30 nuovi casi e 2 decessi in Abruzzo. Al Sud, in Puglia, effettuati quasi 2mila tamponi e sono solo 8 i nuovi casi. Zero decessi e 40 guariti in Campania, così come nessun decesso è stato registrato in Calabria, dove ci sono sette nuovi positivi.