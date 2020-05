Patty Pravo e Franco Baldieri, arredatore-stilista romano, si sposarono nel febbraio del 1972. Ma il loro fu un matrimonio molto particolare.

Tra le tante, intense e spesso travagliate avventure amorose di Patty Pravo, un posto d’eccezione spetta sicuramente a Franco Baldieri. La celebre cantante conobbe molti anni fa quel giovane arredatore, se ne innamorò e lo sposò, ma il matrimonio durò pochissimo, e (anche) per un motivo che all’epoca destava ancora scandalo. Conosciamo più da vicino questa vecchia “fiamma” della Patty Nazionale.

L’identikit di Franco Baldieri

Patty Pravo e Franco Baldieri, arredatore-stilista romano, si sposarono nel febbraio del 1972, come sempre con le migliori intenzioni, ma la loro vita coniugale non andò affatto come previsto: lei lasciò lui poche settimane più tardi. A raccontare come andarono esattamente le cose è stata tempo fa la stessa cantante: “Una notte rientrai dal lavoro alle cinque – ha ricordato – e venne ad aprirmi questo signore in vestaglia e pantofole. Mi resi conto che io non sapevo chi fosse lui e che lui non sapesse chi fossi io”.

La separazione, drastica e immediata, fu la conseguenza naturale di quell'”illuminazione”. Quelle sera stessa Patty rispose al consorte: “Scusa caro, torna a dormire, ho sbagliato uomo”. E se ne andò dall’abitazione che condivideva con lui per non tornare mai più. Ma l’arredatore non si rassegnò tanto facilmente: per anni continuò a implorare il suo ritorno, giurandole che “per te la porta sarà sempre aperta”.

Da parte di Patty Pravo non ci sono mai stati rancori né ostilità. Quello con Franco Baldieri, che purtroppo è morto, fu “un incontro spirituale”, ha spiegato di recente l’artista. Lui era gay e lei lo capì da subito, ma questo per Patty non conta. “Ci siamo voluti davvero bene”, assicura. E sottolinea che il matrimonio con lui, tecnicamente, “è durato tutta la vita”. Franco “purtroppo non c’è più ma siamo rimasti amici”, come del resto con tutti i suoi ex.

