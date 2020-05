Benedetta Rossi, chi è il marito Marco Gentili: età, foto, carriera

Chi è il marito della famosa food blogger Benedetta Rossi, Marco Gentili. Vediamo come si sono conosciuti i due e le curiosità sul compagno di “Fatto in casa da Benedetta”.

Benedetta Rossi è uno dei personaggi web del momento. La food blogger marchigiana è molto conosciuta per il suo blog “Fatto in casa da Benedetta” e per il suo canale YouTube, sul quale condivide spesso le sue ricette, spiegate sempre in maniera chiara. Benedetta è amata dalle casalinghe perché propone sempre nuove gustose ricette, mostrando la sua passione per la cucina.

La food blogger è proprietaria di un agriturismo in provincia di Fermo, dove vive insieme al marito Marco Gentili e all’amatissimo cane Nuvola. E’ proprio sul marito che si sa poco, perché è un uomo che tiene molto alla sua privacy, ma è diventato un volto noto ai followers. Marco e Benedetta Rossi si sono sposati nel 2009, per cui hanno da poco festeggiato gli 11 anni di matrimonio. Il loro è stato un matrimonio in grande stile, sono volati alle Hawaii infatti per sposarsi e, l’anno scorso, è proprio lì che hanno rinnovato le loro promesse. Si sono conosciuti ai tempi dell’università, nel maneggio della famiglia di lei ad Altidona, in provincia di Fermo. Oggi la tenuta è il loro agriturismo “La Vergara”, dove entrambi lavorano e vivono. Marco è originario proprio del paesino marchigiano, ma non si conosce la sua età.

L’amore tra Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili

I due sembrano essere molto innamorati, e Marco lo ha dimostrato in più occasioni, difendendo la moglie dagli haters. Come raccontato da Benedetta stessa in una puntata di “Fatto in casa da Benedetta”, ha conquistato suo marito preparandogli una torta rustica. Per il lavoro di food blogger Marco aiuta molto Benedetta. La coppia non ha figli, ma sono i fieri genitori di un cane: Nuvola.

